Sei tablet rubati a ristorante, 35enne in manette (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma – Nel corso di alcuni controlli, i Carabinieri della Stazione Roma piazza Bologna hanno arrestato un cittadino straniero, di 35 anni, senza fissa dimora e con precedenti, colpito da un ordine di carcerazione, ed è stato denunciato per ricettazione. I militari transitando in via delle Leghe Lombarde lo hanno notato mentre camminare con passo veloce e con atteggiamento sospetto. Una volta raggiunto è stato fermato per un controllo e all’interno dello zaino che portava con se, i miliari hanno rinvenuto e sequestrato 6 “tablet”, che a seguito di verifiche, sono risultati rubati, qualche giorno fa da un ristorante di via Lazzaro Spallanzani. I successivi accertamenti in banca dati hanno permesso di evidenziare che nei suoi confronti pendeva anche un ordine per la carcerazione, emesso lo scorso dicembre 2020, dal Tribunale di Roma, per ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma – Nel corso di alcuni controlli, i Carabinieri della Stazione Roma piazza Bologna hanno arrestato un cittadino straniero, di 35 anni, senza fissa dimora e con precedenti, colpito da un ordine di carcerazione, ed è stato denunciato per ricettazione. I militari transitando in via delle Leghe Lombarde lo hanno notato mentre camminare con passo veloce e con atteggiamento sospetto. Una volta raggiunto è stato fermato per un controllo e all’interno dello zaino che portava con se, i miliari hanno rinvenuto e sequestrato 6 “”, che a seguito di verifiche, sono risultati, qualche giorno fa da undi via Lazzaro Spallanzani. I successivi accertamenti in banca dati hanno permesso di evidenziare che nei suoi confronti pendeva anche un ordine per la carcerazione, emesso lo scorso dicembre 2020, dal Tribunale di Roma, per ...

