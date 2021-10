“É sempre mezzogiorno” | gnocchetti al basilico con pescatrice di Mauro e Mattia Improta

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Glis, ovvero, padre e figlio, tornano in cucina per preparare uno dei loro piatti di famiglia, che racconta la loro decennale attività di ristorazione e la loro terra, la Campania. Nel dettaglio, i due preparano glialcon. Ingredienti 500 g patate lesse, 160 g farina, 1 uovo, 10 foglie di, sale 300 g rana, 10 pomodorini gialli, 1 spicchio d’aglio, 8 friggitelli, 80 g mandorle a filetti, olio evo, sale e pepe Procedimento Per gli gnocchi, frulliamo con un mixer ad immersione l’uovo intero con le foglie di. In una ciotola, quindi, schiacciamo le patate (le lessiamo intere, con la buccia; in alternativa, le cuociamo in forno, ...