ME LO FACCIO TATUARE! LE IENE: DONNARUMMA COMMENTA I FISCHI DEI TIFOSI E FA UNA PROMESSA (Di martedì 12 ottobre 2021) Stasera in prima serata a “Le IENE” Gigio DONNARUMMA COMMENTA i FISCHI dei TIFOSI a San Siro. Per “fare pace” con loro promette davanti alle telecamere di Italia 1 di farsi un tatuaggio speciale. “È normale il dispiacere dei FISCHI. Sono cresciuto qua e sono sempre stato un tifoso milanista. Otto anni non si dimenticano facilmente” “Se voglio dire qualcosa a tutti i TIFOSI milanisti? Gli vorrò sempre bene. Sarò sempre un cuore rossonero” Stasera, in prima serata su Italia 1, a “Le IENE”, Gianluigi DONNARUMMA, raggiunto da Alessandro Onnis, COMMENTA quanto accaduto nei giorni scorsi. Il campione è ancora al centro del dibattito sportivo per via dei FISCHI ricevuti mercoledì scorso allo Stadio San Siro ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 12 ottobre 2021) Stasera in prima serata a “Le” Gigiodeia San Siro. Per “fare pace” con loro promette davanti alle telecamere di Italia 1 di farsi un tatuaggio speciale. “È normale il dispiacere dei. Sono cresciuto qua e sono sempre stato un tifoso milanista. Otto anni non si dimenticano facilmente” “Se voglio dire qualcosa a tutti imilanisti? Gli vorrò sempre bene. Sarò sempre un cuore rossonero” Stasera, in prima serata su Italia 1, a “Le”, Gianluigi, raggiunto da Alessandro Onnis,quanto accaduto nei giorni scorsi. Il campione è ancora al centro del dibattito sportivo per via deiricevuti mercoledì scorso allo Stadio San Siro ...

