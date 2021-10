Come prestare assistenza a un anziano ipomobile (Di martedì 12 ottobre 2021) Essere dei bravi caregiver è uno dei compiti più impegnativi e difficili con i quali si possa avere a che fare: non si tratta di prendersi cura solo di un’altra persona e di assecondare le sue esigenze, ma soprattutto di prendersi cura di sé stessi. Il primo consiglio che si può dare a un caregiver è quello di prevedere e definire una routine quotidiana ben precisa: in questo modo si può attenuare il livello di stress a cui sarà sottoposto il soggetto da assistere. In termini pratici, questo significa tra l’altro pianificare le attività da svolgere, sia in ambito domestico che fuori casa, così Come programmare attività in teoria impegnative, Come per esempio una visita medica, nelle ore del giorno nelle quali la persona si dimostra più reattiva. L’importanza della routine Attenzione, però: routine non equivale a ripetere sempre le stesse attività ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 12 ottobre 2021) Essere dei bravi caregiver è uno dei compiti più impegnativi e difficili con i quali si possa avere a che fare: non si tratta di prendersi cura solo di un’altra persona e di assecondare le sue esigenze, ma soprattutto di prendersi cura di sé stessi. Il primo consiglio che si può dare a un caregiver è quello di prevedere e definire una routine quotidiana ben precisa: in questo modo si può attenuare il livello di stress a cui sarà sottoposto il soggetto da assistere. In termini pratici, questo significa tra l’altro pianificare le attività da svolgere, sia in ambito domestico che fuori casa, cosìprogrammare attività in teoria impegnative,per esempio una visita medica, nelle ore del giorno nelle quali la persona si dimostra più reattiva. L’importanza della routine Attenzione, però: routine non equivale a ripetere sempre le stesse attività ...

