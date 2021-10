Brutta sorpresa per Lewandowski: partita interrotta, il motivo (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo il gol della Polonia contro l’Albania, i tifosi albanesi hanno incominciato a lanciare bottigliette verso Lewandowski e compagni. In questi giorni non si è disputata solo la Final Four della Nations League, ma anche le gare di qualificazione al Mondiale dell’anno prossimo che si terrà in Qatar. Nel girone dell’Italia ci sono state le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo il gol della Polonia contro l’Albania, i tifosi albanesi hanno incominciato a lanciare bottigliette versoe compagni. In questi giorni non si è disputata solo la Final Four della Nations League, ma anche le gare di qualificazione al Mondiale dell’anno prossimo che si terrà in Qatar. Nel girone dell’Italia ci sono state le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

CharGuero : @ferrazza Per buttarla in battuta (brutta ma di brutto inizia ad esserlo altro): la sorpresa quando ha scoperto di… - MaggicaPolly : @8ML73 @Kaiser__Franz sì, forse ce l’avevo pure. Ma potrei trovare una brutta sorpresa, mia madre potrebbe aver fatto sparire tutto ?? - infoiteconomia : Monza, brutta sorpresa per Silvio Berlusconi: cosa sta accadendo - MIRKOSERRITIE15 : #GrandeFratelloVip #GFVip, brutta sorpresa nel tiramisù: 'C'è qualcosa di disgustoso...' E spunta il dente di F… - GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVip, brutta sorpresa nel tiramisù: 'C'è qualcosa di disgustoso...' E spunta il dente di F… -