Lello Arena | “Io e Troisi | la favola e tutta la verità”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiE’ una storia meravigliosada raccontare, con un’aura non a caso leggendaria e così a quasi 30 anni dalla sua morte (il 4 giugno 1994 a soli 41 anni)con cui ha condiviso esordi ragazzini per le strade di San Giorgio a Cremano e poi il grande successo in teatro e in tv con La Smorfia negli anni ’70 e con i film mitici Ricomincio da tre, No grazie il caffè mi rende nervoso, Scusate il ritardo (“fatti con una cura incredibile anche se sembrano improvvisati“), si è deciso a vuotare il sacco e a raccontare il suo legame con Massimo. Esce per Rizzoli ‘C’era una volta‘, sottotitolo affatto casuale ‘la fiaba un po’ storta di un incontro incredibile‘. Un fiume di aneddoti, tante risate ad ogni pagina perché te li immagini vivere quelle situazioni e quindi impossibile non ...