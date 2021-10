GTA: The Trilogy - Definitive Edition in versione fisica su PS5 e Xbox Series X/S solo nel 2022? (Di lunedì 11 ottobre 2021) Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition potrebbe uscire a dicembre almeno secondo le ultime indiscrezioni. La notizia arriva da alcuni rivenditori al dettaglio che hanno dichiarato alla pubblicazione polacca PPE che la raccolta di tre giochi riceverà effettivamente una versione in scatola, ma solo le versioni last-gen arriveranno prima di Natale. Le versioni PS4, Xbox One e Switch dovrebbero uscire fisicamente il 7 dicembre, affermano le fonti del sito, con le edizioni PS5 e Xbox Series XS in arrivo il prossimo anno. Ufficialmente, Rockstar ha detto solo che la raccolta uscirà entro la fine dell'anno per console e PC, seguita da mobile nel 2022. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 11 ottobre 2021) Grand Theft Auto: Thepotrebbe uscire a dicembre almeno secondo le ultime indiscrezioni. La notizia arriva da alcuni rivenditori al dettaglio che hanno dichiarato alla pubblicazione polacca PPE che la raccolta di tre giochi riceverà effettivamente unain scatola, male versioni last-gen arriveranno prima di Natale. Le versioni PS4,One e Switch dovrebbero usciremente il 7 dicembre, affermano le fonti del sito, con le edizioni PS5 eXS in arrivo il prossimo anno. Ufficialmente, Rockstar ha dettoche la raccolta uscirà entro la fine dell'anno per console e PC, seguita da mobile nel. Leggi altro...

