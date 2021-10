Con questo trucco puoi inviare file di enormi dimensioni da WhatsApp (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tornano i trucchi di WhatsApp, tutti i segreti dell’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo: su queste pagine vi spieghiamo come poter inviare dei file di dimensioni enormi ai vostri contatti senza troppi problemi. WhatsApp, trucco per l’invio dei fileRisolti i gravi problemi di down dell’app, verificatisi lunedì scorso fra le 17:30 circa e mezzanotte, il software per messaggiare è tornato pienamente operativo e saldamente nelle mani di miliardi di utilizzatori in tutti il mondo. Gli utenti di WhatsApp utilizzano la stessa app quasi esclusivamente per chattare, ma sono diverse le funzioni permesse dalla stessa a cominciare dall’invio di file. WhatsApp, ECCO IL ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tornano i trucchi di, tutti i segreti dell’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo: su queste pagine vi spieghiamo come poterdeidiai vostri contatti senza troppi problemi.per l’invio deiRisolti i gravi problemi di down dell’app, verificatisi lunedì scorso fra le 17:30 circa e mezzanotte, il software per messaggiare è tornato pienamente operativo e saldamente nelle mani di miliardi di utilizzatori in tutti il mondo. Gli utenti diutilizzano la stessa app quasi esclusivamente per chattare, ma sono diverse le funzioni permesse dalla stessa a cominciare dall’invio di, ECCO IL ...

Advertising

chiellini : Chiudiamo questo torneo con la consapevolezza che questo gruppo può ancora crescere e dare a tutti grandi soddisfaz… - peppeprovenzano : Solidarietà alla @cgilnazionale e a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che rappresenta, colpiti dal questo… - fabiochiusi : “non so quale fosse la matrice di questa manifestazione, sarà fascista, non sarà fascista, non è questo il punto”… - nasinodiminji : che è succ con siyeon non c'è pace in questo fandom di non dormienti - affari_politici : Dall'archivio. Pur essendo marchigiano, #Burioni tifa Lazio e in questo post (poi cancellato) lo esterna con la sua… -