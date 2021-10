Brescia: a Capriolo 15enne investita da camion in retromarcia, è grave (Di lunedì 11 ottobre 2021) Milano, 11 ott. (Adnkronos) – Una ragazzina di 15 anni, Lm. D., è stata investita sulla strada statale SS469 a Capriolo, in provincia di Brescia, da un camion che stava facendo retromarcia. L’incidente è avvenuto questa mattina e la giovane è stata ricoverata d’urgenza per un trauma cranico e un trauma toracico all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Indaga la polizia stradale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 ottobre 2021) Milano, 11 ott. (Adnkronos) – Una ragazzina di 15 anni, Lm. D., è statasulla strada statale SS469 a, in provincia di, da unche stava facendo. L’incidente è avvenuto questa mattina e la giovane è stata ricoverata d’urgenza per un trauma cranico e un trauma toracico all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Indaga la polizia stradale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

