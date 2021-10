PS5 e la carenza di componenti | Sony pronta a investire in una fabbrica di chip?

(Di domenica 10 ottobre 2021) La pandemia di COVID-19 ha causato moltissimi problemi a livello mondiale, tra questi anche ladiper molte aziende elettroniche, in particolare di semiconduttori, che si sono ritrovate a dover rispondere ad una domanda di produzione in crescita esponenziale. In questa equazione, si inserisce anchecon le problematiche scorte di PlayStation 5 attualmente non ancora risolte a quasi un anno dall'uscita della console. Tuttavia molte aziende stanno cercando di ovviare il più possibile a questaper soddisfare l'elevata domanda da parte dei consumatori, e lo stesso colosso giapponese potrebbe essere in movimento. Leggi altro...

Advertising

ArmandaGelsomin : RT @Eurogamer_it: La carenza di componenti di #PS5 e #XboxSeriesXS diminuirà nella seconda metà del 2022 per #AMD. - Eurogamer_it : La carenza di componenti di #PS5 e #XboxSeriesXS diminuirà nella seconda metà del 2022 per #AMD. - GameXperienceIT : AMD prevede carenza di PS5 e Series X anche nella prima metà del 2022 - Asgard_Hydra : PS5 e Xbox Series X: AMD prevede carenza fino alla prima metà del 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 carenza

Everyeye Videogiochi

Il 2021 è ancora fortemente segnato  dalladi, schede video e Xbox Series X. L'impossibilità di produrre console e schede video per rispondere alla fortissima domanda dei consumatori è infatti un problema ancora molto noto, che ha ...Ryan ha toccato le difficoltà di lanciare una console in mezzo alladi hardware legata alla ...Il dirigente di PlayStation osserva che la società è riuscita a piazzare 10 milioni di console...Sony e la Taiwan Semiconductor Manifacturing Co starebbero valutando di investire nella realizzazione di una nuova fabbrica in Giappone, per migliorare la disponibiità dei componenti per PS5 e non sol ...TSMC, l’azienda di semiconduttori più grande al mondo con sede a Taiwan, e Sony starebbero considerando di costruire una fabbrica di chip in Giappone, con il governo del Paese del Sol Levante pronto a ...