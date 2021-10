Errato smaltimento dei rifiuti | 25 multe in un giorno su sole due vie di Ardea

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 10 ottobre 2021)– “Per poter abbattere nel futuro prossimo i costi della Tari e rendereuna città migliore ed ecosostenibile, nei giorni scorsi è partita una campagna di controlli relativa al corretto conferimento deida parte della cittadinanza”. Lo rende noto l’Amministrazione comunale attraverso un comunicato stampa. “In particolare – spiega l’amministrazione -, il personale de “L’Igiene Urbana Evolution” ha avviato le verifiche nell’ambito delle utenze domestiche, contrassegnando con degli adesivi di colore giallo queiconferiti in modo non conforme fuori dalle abitazioni. Nello specifico, le verifiche sono scattate in diverse zone della città e, unitamente all’attività del gestore del servizio, anche la Polizia Locale, nell’ambito delle sue competenze, ha compiuto dei controlli e, in una sola ...