Roma, Southgate: «Abraham gioca in un club che punta alla vetta» (Di sabato 9 ottobre 2021) Tammy Abraham dopo aver conquistato Mourinho e i tifosi della Roma con le sue prestazioni, ha convito anche Gareth Southgate, ct dell’Inghilterra, che ha deciso di convocarlo in Nazionale. alla vigilia del match contro Andorra, in conferenza stampa, il tecnico ha speso qualche parola sul nuovo centravanti giallorosso. Ecco quanto dichiarato: «Abbiamo convocato Tammy per quel che sta facendo alla Roma. Questo è un grande passo per un giovane giocatore. A volte un giocatore viene considerato giovane dallo staff, dalle altre squadre e dai tifosi, ma quando ti trasferisci la dinamica è differente. Tutti vogliono essere acquistati da un club perché rappresenta una sensazione diversa. Forse si aggiunge ulteriore pressione per ... Leggi su footdata (Di sabato 9 ottobre 2021) Tammydopo aver conquistato Mourinho e i tifosi dellacon le sue prestazioni, ha convito anche Gareth, ct dell’Inghilterra, che ha deciso di convocarlo in Nazionale.vigilia del match contro Andorra, in conferenza stampa, il tecnico ha speso qualche parola sul nuovo centravanti giallorosso. Ecco quanto dichiarato: «Abbiamo convocato Tammy per quel che sta facendo. Questo è un grande passo per un giovanetore. A volte untore viene considerato giovane dallo staff, dalle altre squadre e dai tifosi, ma quando ti trasferisci la dinamica è differente. Tutti vogliono essere acquistati da unperché rappresenta una sensazione diversa. Forse si aggiunge ulteriore pressione per ...

