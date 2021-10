Omicidio a Catania, cadavere di 42enne trovato in un garage (Di sabato 9 ottobre 2021) Giallo a Catania, dove il cadavere di un uomo di 42 anni è stato trovato dai carabinieri in un garage nel quartiere di Piccanello, in via Fiume. Sul corpo sono presenti diverse ferita di arma da ... Leggi su quotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Giallo a, dove ildi un uomo di 42 anni è statodai carabinieri in unnel quartiere di Piccanello, in via Fiume. Sul corpo sono presenti diverse ferita di arma da ...

Advertising

ilSicilia : #Cronaca #cadavere Catania, cadavere ritrovato in un garage: si indaga per omicidio - siciliafeed : Il corpo di un uomo di 42 anni trovato all'interno di un garage a #Catania: è giallo, si indaga sulla sfera persona… - NewSicilia : +++OMICIDIO A #CATANIA+++ Sangue nella città etnea, indagini in corso #Newsicilia - blogsicilia : #notizie #sicilia Omicidio a Catania, cadavere trovato in un garage - - GDS_it : #Omicidio a Catania: un 42enne ucciso in un garage, sul corpo ferite da arma da taglio -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Catania Catania, orrore nel garage: trovato morto con ferite di arma da taglio I carabinieri della compagnia Piazza Dante e del comando provinciale di Catania, coordinati dalla ...sue ultime frequentazioni alla ricerca di elementi utili a risalire a autore e movente dell'omicidio.

Omicidio a Catania, cadavere di 42enne trovato in un garage Giallo a Catania, dove il cadavere di un uomo di 42 anni è stato trovato dai carabinieri in un garage nel ... Sull' omicidio vige uno stretto riserbo: il ritrovamento è avvenuto nella notte tra giovedì e ...

Omicidio a Catania: 42enne trovato accoltellato in un garage La Sicilia Volley femminile, al via il campionato di A2: quattro le squadre siciliane ai nastri di partenza Al via domenica campionato di A2 femminile : 22 le squadre che si affronteranno e tra queste anche 4 siciliani, due nel girone A (Sigel Marsala e Seap Cardillo Aragona) e due nel B (Egea Pvt Modica e ...

Catania, cadavere ritrovato in un garage: si indaga per omicidio La vittima, 42 anni, presenta diverse ferite di arma da taglio è stata trovata dai militari dell'Arma in un garage di un condominio in via Fiume. Si indaga per omicidio.

I carabinieri della compagnia Piazza Dante e del comando provinciale di, coordinati dalla ...sue ultime frequentazioni alla ricerca di elementi utili a risalire a autore e movente dell'Giallo a, dove il cadavere di un uomo di 42 anni è stato trovato dai carabinieri in un garage nel ... Sull'vige uno stretto riserbo: il ritrovamento è avvenuto nella notte tra giovedì e ...Al via domenica campionato di A2 femminile : 22 le squadre che si affronteranno e tra queste anche 4 siciliani, due nel girone A (Sigel Marsala e Seap Cardillo Aragona) e due nel B (Egea Pvt Modica e ...La vittima, 42 anni, presenta diverse ferite di arma da taglio è stata trovata dai militari dell'Arma in un garage di un condominio in via Fiume. Si indaga per omicidio.