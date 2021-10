Meteorite cade in Toscana | parte la caccia tra campi e vivai

Advertising

Prato, 9 ottobre 2021 - Lacaduta la notte del 1° ottobre scorso nella zona compresa fra i Comuni di Agliana e Quarrata al confine con la provincia di Prato è un vero e proprio 'tesoro' per ...Proprio il Museo pratese ha organizzato per la mattina di domani e di domenica una vera e propria battuta di caccia, nella speranza di rintracciare ciò che rimane del piccolo, il cui peso ...Oggi e domani battute di ricerca organizzate dal Museo di scienze planetarie con gli astrofili di Montelupo, Prato e San Marcello ...PRATO – Ricercatori, studenti, astrofili e appassionati: tutti insieme per ‘la caccia al tesoro’, o meglio al meteorite – che per la scienza un tesoro lo è davvero – caduto nei giorni scorsi nella zon ...