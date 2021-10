L’inflazione c’è (e si sente). E durerà. Ora Lagarde lo sa (Di sabato 9 ottobre 2021) Forse ha ragione Christine Lagarde quando, in un video messaggio al summit B20 organizzato da Confindustria nell’ambito della presidenza italiana del G20, afferma che l’Europa ha un problema che si chiama inflazione. La ripresa post pandemica porterà in dote un surriscaldamento dei prezzi per la verità già in atto, complice il rincaro delle materie prime e la crisi energetica cinese. “Dobbiamo ancora gestire attentamente l’uscita dalla pandemia, perché questa forte ripresa sta creando frizioni che potrebbero frenare la crescita” è la premessa del presidente della Bce. Lagarde ha rilanciato un monito che aveva già messo in evidenza lo scorso 5 ottobre. Nell’area euro “i rincari sull’energia e le strozzature sulle catene di approvvigionamento globali stanno già frenando la produzione nell’industria”, ha rilevato. “Lo shock di domanda innescato dalle ... Leggi su formiche (Di sabato 9 ottobre 2021) Forse ha ragione Christinequando, in un video messaggio al summit B20 organizzato da Confindustria nell’ambito della presidenza italiana del G20, afferma che l’Europa ha un problema che si chiama inflazione. La ripresa post pandemica porterà in dote un surriscaldamento dei prezzi per la verità già in atto, complice il rincaro delle materie prime e la crisi energetica cinese. “Dobbiamo ancora gestire attentamente l’uscita dalla pandemia, perché questa forte ripresa sta creando frizioni che potrebbero frenare la crescita” è la premessa del presidente della Bce.ha rilanciato un monito che aveva già messo in evidenza lo scorso 5 ottobre. Nell’area euro “i rincari sull’energia e le strozzature sulle catene di approvvigionamento globali stanno già frenando la produzione nell’industria”, ha rilevato. “Lo shock di domanda innescato dalle ...

Advertising

Lurlooo : @stefo1975 @longagnani ci sono vari gradi e ogni persona è a se. Ripeto: concordo con l'inflazione di diagnosi, l'a… - XXisthe : Con la lira c’è l’inflaZZZZione!! Le caRRRRiole!! …ah no… non abbiamo la lira dite??!! #inflazione - miano690 : @Loops40994697 @borghi_claudio Io sono del 69. Comunque l'inflazione degli anni 70 è dovuta alla crisi petrolifera… - socialismpog : RT @SimoneDagnini: @antonio475317 @AbiBebiDj @CAMPO_66 @Adnkronos L'Italia senza euro c'è stata per qualche decennio: niente inflazione a d… - SimoneDagnini : @antonio475317 @AbiBebiDj @CAMPO_66 @Adnkronos L'Italia senza euro c'è stata per qualche decennio: niente inflazion… -

Ultime Notizie dalla rete : L’inflazione c’è Perché i prezzi (di tutto) stanno aumentando Today.it