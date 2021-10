Giro di Lombardia 2021 | risultati e ordine d’arrivo | trionfa Pogacar davanti ad uno splendido Masnada

(Di sabato 9 ottobre 2021) Tadejnella 115esima edizione deldidi ciclismo. Il campione sloveno si prende la testa della gara durante la salita del Passo di Ganda e non la molla più sconfiggendo nella volata finale uno stoico Fausto. Quest’ultimo, bergamasco di nascita, si è reso protagonista di una corsa sensazionale nella quale è riuscito a tenere testa al fortissimo avversario fino alla fine. Terza posizione per il britannico Adam Yates, che beffa Roglic, Valverde e Alaphilippe. All’arrivo una leggera tensione traed il ciclista francese, che non ha potuto sferrare l’attacco per cercare di riprendereproprio perchè l’italiano è suo compagno di squadra. Di seguito la classifica finale con le prime dieci posizioni: 1 ...

Advertising

Federciclismo : A Luglio, in maglia azzurra al Giro di Sardegna, ti sei fratturato una vertebra. Oggi sei tornato a grandissimo liv… - OA_Sport : Il Lombardia incorona Pogacar, primo successo della Slovenia nella Classica delle Foglie Morte. L'Italia a bocca as… - Corriere : Giro di Lombardia, vince Pogacar: secondo l’italiano Fausto Masnada - Fanta_Cycling : @Il_Lombardia impresa di Tadej Pogacar ?? Fausto Masnada sfiora il sogno ?? @TamauPogi @MasnadaFausto #ILombardia… - RSIsport : ????? Pogacar si prende il Giro di Lombardia battendo in volata Masnada sul traguardo di Bergamo #RSISport… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro Lombardia

16.58 Ciclismo, Tadej Pogacar vinceTadej Pogacar fa suo anche ildi. Il 23enne sloveno, vincitore della Liegi - Bastogne - Liegi e del Tour de France (bis), brucia il bergamasco Fabio Masnada sul traguardo di Bergamo Alta. Staccato di meno di un ...Tadej Pogacar è il vincitore deldi2021 . Lo sloveno del Team Uae Emirates ha battuto in volata l'italiano Fausto Masnada sul traguardo di Bergamo. Pogacar è scattato sul passo di Ganda, quando mancavano circa 35 ...Tadej Pogacar trionfa nel Giro di Lombardia 2021 di ciclismo, seconda posizione per uno straordinario Fausto Masnada, terzo Adam Yates.Lo sloveno corona una fuga di oltre 30 km che lo ha visto prima in testa da solo e poi in compagnia del bergamasco, che ha staccato in discesa gli inseguitori, tra cui il compagno di squadra e campion ...