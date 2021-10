Candreva: “Non mi piace fare il compitino. Tendo a fare le cose difficili” (Di sabato 9 ottobre 2021) Antonio Candreva, esterno offensivo della Sampdoria, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, in merito al suo modo di giocare e a cosa gli piaccia fare in campo. Queste le sue parole: “Il calcio è magia. Quando si provano certi colpi, a volte possono riuscire e altre no, e il rischio è di fare una figuraccia. Questo è uno sport in cui bisogna provarci. La semplicità è importante, ma se scelgo una cosa, Tendo a farla complicata. Un po’ come Quagliarella, che segna solo gol clamorosi”. Sulla Samp: “L’anno scorso sono arrivato a Genova nel post-Covid, a fine settembre, con il mercato che si era allungato. Venivo da una realtà completamente diversa come l’Inter, per di più con poca preparazione e a campionato iniziato. Avevo concluso la stagione con la finale di Europa League, poi da lì solo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 ottobre 2021) Antonio, esterno offensivo della Sampdoria, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, in merito al suo modo di giocare e a cosa gli piacciain campo. Queste le sue parole: “Il calcio è magia. Quando si provano certi colpi, a volte possono riuscire e altre no, e il rischio è diuna figuraccia. Questo è uno sport in cui bisogna provarci. La semplicità è importante, ma se scelgo una cosa,a farla complicata. Un po’ come Quagliarella, che segna solo gol clamorosi”. Sulla Samp: “L’anno scorso sono arrivato a Genova nel post-Covid, a fine settembre, con il mercato che si era allungato. Venivo da una realtà completamente diversa come l’Inter, per di più con poca preparazione e a campionato iniziato. Avevo concluso la stagione con la finale di Europa League, poi da lì solo ...

