Purchè finisca bene: Digitare il codice segreto: la trama (Di venerdì 8 ottobre 2021) Rai 1 schiera uno dei primi film del ciclo Purchè finisca bene in questo ottobre 2021. Il martedì sera orfano di Morgane-Detective Geniale, ritrova i film che hanno sempre fatto bene in termini di ascolti. E visto che la serie francese viaggiava con una media di 4 milioni di spettatori, ci si aspetta un risultato in linea ( e considerato che su Canale 5 andrà in onda per la millesima volta una replica di Titanic, non dovrebbe essere una missione così difficile). Il primo film scelto è Digitare il codice segreto che vedrà protagonista Neri Marcorè. La storia è quella del Dr. Alberico Ferretti che è un uomo di successo, che potrebbe permettersi di fare la bella vita ma che ha un grande problema con il denaro: è un gran tirchio. Questo però il pubblico che tanto lo ...

