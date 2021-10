“Mio figlio autistico rinchiuso in palestra della scuola con i suo escrementi”: denuncia choc di una mamma (Di venerdì 8 ottobre 2021) Solo in palestra, nudo e sporco dei suoi stessi escrementi. In queste condizioni lo hanno trovato i genitori di Antonio (nome di fantasia), all’istituto comprensivo 5° Karol Wojtyla di Castellammare di Stabia, accorsi a scuola dopo aver ricevuto una telefonata da un’operatrice della cooperativa. “Mio figlio autistico rinchiuso in palestra della scuola con i suo escrementi”: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Solo in, nudo e sporco dei suoi stessi. In queste condizioni lo hanno trovato i genitori di Antonio (nome di fantasia), all’istituto comprensivo 5° Karol Wojtyla di Castellammare di Stabia, accorsi adopo aver ricevuto una telefonata da un’operatricecooperativa. “Mioincon i suo”: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

