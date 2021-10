Advertising

Quirinale : #Mattarella: “ragione” ed “esperienza” sono ancora le parole chiave del nostro futuro, in quella che De Gasperi def… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Sono passati tre anni dall’ultimo incontro, il contesto in cui ci si riunisce oggi è profondame… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Mattarella “Europa ed Africa devono interrogarsi su loro ruolo futuro” -… - ItaliaNotizie24 : Mattarella “Europa ed Africa devono interrogarsi su loro ruolo futuro” - ItalyMFA : #ItaliAfrica 2021 | I saluti del Pres. Sergio Mattarella aprono i lavori della Conferenza Ministeriale Italia-Afric… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella Europa

... non solo in Italia ma anche in, ma ora, come ha già detto lo stesso Draghi, non è giusto parlare di una candidatura al Quirinale per rispetto del presidenteche è ancora in carica'.Primo firmatario Riccardo Magi di Più, poi sostenuto anche dal presidente M5s Giuseppe ... Sergio) e al processo a Cappato, con la richiesta (disattesa) al Parlamento di legiferare da ...Roma, 8 ott. Adnkronos) – Di fronte ai cambiamenti geopolitici, “l’Unione europea ha avviato una riflessione sugli ...Roma, 8 ott. "Il baricentro politico ed economico sembra progressivamente spostarsi dall'Atlantico al Pacifico ed Europa ed Africa devono interrogarsi sul propr ...