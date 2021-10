Juventus | diramate le liste dei candidati per il CdA e il Collegio Sindacale Il comunicato

(Di sabato 9 ottobre 2021) Con riferimento alla prossima Assemblea ordinaria degli Azionisti, prevista per il giorno 29 ottobre 2021, laha reso noto con unche l’azionista EXOR N.V. ha depositato la lista diper la nomina del Consiglio di Amministrazione e la lista per la nomina del. Di seguito i nominativi dei: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE1. Massimo Della Ragione (*) 2. Maurizio Arrivabene 3. Kathryn Frances Fink (*) 4. Andrea Agnelli 5. Laurence Siouffi-Debroux 6. Pavel Nedved 7. Giorgio Tacchia (*) 8. Laura Zanetti (*) 9. Daniela Marilungo (*) 10. Francesco Roncaglio Icontrassegnati dal simbolo (*) hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (il ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus diramate

TUTTO mercato WEB

Sono statele formazioni ufficiali di Spezia -, partita valida per la quinta giornata di Serie A TIM. Crocevia per i bianconeri, che se non dovessero trovare i 3 punti oggi aprirebbero una ...Sono statetutte le designazioni per la quinta giornata del campionato italiano di calcio, ... Rapuano si occuperà di Roma - Udinese assieme a Chiffi, mentre Spezia -andrà ad ...L'ineludibile e stentoreo richiamo emesso dalle Nazionali, se per i calciatori costituisce un prestigioso fregio da vantare, nella prospettiva dei tecnici alla guida dei rispettivi club da cui i gioca ...