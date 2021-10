F1-FP2 Gp Turchia: Hamilton il più veloce (Di venerdì 8 ottobre 2021) Lewis Hamilton si conferma il più veloce nelle Prove Libere 2 del Gran Premio di Turchia, precedendo la Ferrari di Charles Leclerc e l’altra Mercedes di Valtteri Bottas. Quarto e quinto tempo per le Red Bull di Perez e Verstappen. Domenica Hamilton partirà 10 posizioni indietro per la sostituzione del motore endotermico, mentre Sainz partirà ultimo per il cambio della power unit di Ferrari. L. Hamilton Mercedes 1’23?804 28 2 16 C. Leclerc Ferrari +00?166 1’23?970 27 3 77 V. Bottas Mercedes +00?410 1’24?214 29 4 11 S. Perez Red Bull +00?569 1’24?373 26 5 33 M. Verstappen Red Bull +00?635 1’24?439 25 6 4 L. Norris McLaren +00?721 1’24?525 22 7 14 F. Alonso Alpine +00?856 1’24?660 29 8 31 E. Ocon Alpine +00?868 1’24?672 25 9 10 P. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) Lewissi conferma il piùnelle Prove Libere 2 del Gran Premio di, precedendo la Ferrari di Charles Leclerc e l’altra Mercedes di Valtteri Bottas. Quarto e quinto tempo per le Red Bull di Perez e Verstappen. Domenicapartirà 10 posizioni indietro per la sostituzione del motore endotermico, mentre Sainz partirà ultimo per il cambio della power unit di Ferrari. L.Mercedes 1’23?804 28 2 16 C. Leclerc Ferrari +00?166 1’23?970 27 3 77 V. Bottas Mercedes +00?410 1’24?214 29 4 11 S. Perez Red Bull +00?569 1’24?373 26 5 33 M. Verstappen Red Bull +00?635 1’24?439 25 6 4 L. Norris McLaren +00?721 1’24?525 22 7 14 F. Alonso Alpine +00?856 1’24?660 29 8 31 E. Ocon Alpine +00?868 1’24?672 25 9 10 P. ...

