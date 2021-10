Cinghiali, ormai scavano tra le tombe in cerca di cibo. E uno viene trovato morto sopra una lapide (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un vero e propri scempio quello avvenuto al cimitero di Rotoli, a Palermo. Bare divelte e vasi rovesciati: cercavano del cibo. Sono tanti, troppi, sempre di più. E questo è un problema che ormai è visibile in ogni città italiana o quasi. A Roma, addirittura, qualche tempo fa hanno aggredito un bimbo di 11 anni mentre andava in bicicletta. Ma quanto accaduto al cimitero dei Rotoli, a Palermo – riporta la Repubblica – è incredibile: lapidi divelte, fosse scavate accanto alle tombe, vasi di fiori rovesciati. Alla fine uno degli assalitori è stato trovato morto, stremato su dei gradini. Questo è l’ultimo scempio dovuto ad un’amministrazione comunale che non si fa adeguatamente carico del problema. Si tratta delle mandrie di Cinghiali che ogni notte ... Leggi su formatonews (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un vero e propri scempio quello avvenuto al cimitero di Rotoli, a Palermo. Bare divelte e vasi rovesciati:vano del. Sono tanti, troppi, sempre di più. E questo è un problema cheè visibile in ogni città italiana o quasi. A Roma, addirittura, qualche tempo fa hanno aggredito un bimbo di 11 anni mentre andava in bicicletta. Ma quanto accaduto al cimitero dei Rotoli, a Palermo – riporta la Repubblica – è incredibile: lapidi divelte, fosse scavate accanto alle, vasi di fiori rovesciati. Alla fine uno degli assalitori è stato, stremato su dei gradini. Questo è l’ultimo scempio dovuto ad un’amministrazione comunale che non si fa adeguatamente carico del problema. Si tratta delle mandrie diche ogni notte ...

Ultime Notizie dalla rete : Cinghiali ormai Scempio ai Rotoli, cinghiali in cerca di cibo fra le sepolture Adesso si aggiunge il problema dei cinghiali. Gli operai Reset allargano le braccia. Dicono di non ...pensa a un'ordinanza per dichiarare lo stato di emergenza in un cimitero dove l'emergenza è ormai ...

Giardini distrutti dai cinghiali a Broni, allarme in zona Piave La Provincia Pavese Scempio ai Rotoli, cinghiali in cerca di cibo fra le sepolture Inchieste della magistratura, bare accatastate e ora pure l'assalto degli animali selvatici nel camposanto di Palermo ...

Emergenza cinghiali, Bardi incontra Coldiretti e si appella al Governo “Sulla questione degli ungulati serve un intervento deciso e definitivo; serve un intervento normativo nazionale e in tal senso mi appello anche al governo”: lo ha detto il presidente della Regione Ba ...

