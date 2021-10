DAZN | arriva la decisione ufficiale dell’Agcom!

(Di giovedì 7 ottobre 2021)non trova pace. Pochi giorni fa c’è stato il comunicato dell’azienda stessa mirato a scusarsi con i propri abbonati. Il motivo sono i disservizi riscontrati durante i primi turni di Serie A. L’emittente aveva promesso di regalare un mese gratuito di visione, a tutti colore che, avevano tratto danno dai problemi della piattaforma.-Agcom Oggi, l’Agcom, l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha varato un provvedimento nei confronti di. Questa la nota: ” I dati sin qui raccolti dall’Autorità circa l’andamento delle trasmissioni hanno evidenziato, nella fornitura del servizio, criticità tali da rendere necessario e non più procrastinabile un intervento urgente. E’ fondamentale adottare ogni comportamento rispettoso dei diritti degli utenti. Adottare ogni accorgimento funzionale a prevenire i ...

... molto probabilmente assai meno conosciute dei volti noti di Sky o, che il calcio l'hanno ... Era appena nata la figlia Maria Teresa quandola seconda chiamata della Patria destinazione la ...... dopo i problemi di trasmissione delle partite della Serie A di calcio denunciati da migliaia di tifosi,da parte dell' Agcom un ordine adi adottare ogni comportamento rispettoso dei ...Secondo i dati analizzati dal Fatto Quotidiano, dall’inizio del campionato ci sono quasi 8 milioni di spettatori in più per Dazn rispetto ai dati Auditel. Un procedimento d’urgenza, parallelo a un’alt ...L’AgCom ha avviato un procedimento d’urgenza nei confronti del broadcaster. LEGGI ANCHE >>> L’inaspettata strategia di Mourinho per portare il bomber alla Roma. AgCom contro DAZN: procedimento d’urgen ...