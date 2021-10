Chiamare una badante

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Il terminederiva da badare. Sostanzialmente significa prendersi cura di qualcuno, ma anche sorvegliare. Sebbene, non è facile individuare il periodo in cui ha iniziato ad essere utilizzato nel linguaggio, il termine compare già a fine ottocento in Romagna. Sostanzialmente, viene utilizzato per indicare la cura verso i fratelli o il padre. Nella lingua dialettale si usa anche per indicare altri tipi di lavoranti. Altresì, veniva adoperato per qualificare le governanti che prestavano l’attività di cura dei bambini. e badanti, nel secolo scorso rientravano nella categoria delle serve. Generalmente, con servitori venivano etichettati coloro che prestavano la loro attività presso una famiglia benestante. Ma quali sono i compiti da svolgere? Sostanzialmente, la serva si occupava di: pulire la casa, cucinare per i padroni, accudire i componenti fragili della ...