Waltraud Fall | quando il Realismo diviene mezzo per svelare la delicatezza dell’anima

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il desiderio di andare oltre la contingenza, di dimenticare in qualche modo il concreto e a volte rude vivere contemporaneo induce molti artisti a trovare un linguaggio comunicativo che trascenda il visibile e si ponga in connessione con un’interiorità che non necessita di soffermarsi su un’esteriorità conosciuta; altri invece effettuano un percorso alla ricerca del senso metaforico, di un significato differente da ciò che lo sguardo scorge. E poi ve ne sono altri che invece si legano indissolubilmente a uno stile figurativo per compiere un percorso introspettivo e raccontare un mondo più elevato, più puro e affine a una morbidezza interiore che solo attraverso l’arte riesce a esprimersi. L’artista di cui vi parlerò oggi appartiene a quest’ultimo gruppo di creativi. Nel corso dell’Ottocento dopo un periodo in cui predominò il Romanticismo con i suoi moti interiori, le connessioni tra ...