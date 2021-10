Finora i protagonisti della Serie A sono stati gli allenatori

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Chiamasi sosta quella cosa che raccoglie un luogo e uno spazio per riposare, ritemprarsi, prendere fiato. Presuppone un cammino precedente che viene interrotto per una pausa per poi rimettersi in marcia più in forze. Si beve qualcosa, ci si rifocilla. Purtroppo, la sosta in gergo calcistico si riferisce agli incontri ravvicinati delle nazionali di calcio, che, al contrario, una iattura, anche se si è campioni d’Europa. In fondo conta solo il palpitante torneo finale agli europei e ai mondiali contro squadre dello stesso livello. Tutto ciò che viene prima, gironi e qualificazioni interessa poco, data la mediocrità di molte rappresentative e soprattutto preoccupa molto per l’impegno intenso, che prosciuga. Lunghe trasferte, diversi climi, interruzione degli allenamenti. E perché c’è sempre un giocatore fondamentale che si fa male, tocca tirare a sorte a chi ...