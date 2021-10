Simone Magelli | svolta al consiglio degli studenti della Federico II

Advertising

ATENEAPOLI : Federico II. Simone Magelli è il nuovo presidente del parlamentino studentesco. leggi su -

Ultime Notizie dalla rete : Simone Magelli

Ateneapoli

Milano - Il gup di Milano Anna, non condividendo l'impostazione giuridica della Procura, ha inflitto pene molto più basse ... ovvero Nino Cagliostro eLento condannati per spaccio a un ...Milano - Il gup di Milano Anna, non condividendo l'impostazione giuridica della Procura, ha inflitto pene molto più basse ... ovvero Nino Cagliostro eLento condannati per spaccio a un ...Simone Magelli è il nuovo presidente del Consiglio degli Studenti (CdS) dell’Università Federico II. 26 anni, napoletano, iscritto all’ultimo anno di Medicina, gli amici gli attribuiscono scherzosamen ...MILANOIl gup Anna Magelli, non condividendo l’impostazione giuridica della Procura, ha inflitto pene molto più basse rispetto a quelle chieste per i dieci imputati processati con rito abbreviato in un ...