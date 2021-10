Nobel a Giorgio Parisi, l'orgoglio della Sapienza: "It's coming Rome" (Di martedì 5 ottobre 2021) “It’s coming Rome”. “Congratulazioni Giorgio!”. Gli studenti del Dipartimento di Fisica della Sapienza festeggiano il Nobel assegnato al professore emerito Giorgio Parisi. Lo striscione - che riecheggia l’esultanza italiana agli Europei di calcio e alle Olimpiadi di Tokyo - è stato affisso dagli studenti all’esterno del Dipartimento. Con il Premio Nobel per la Fisica di oggi a Parisi è la sesta volta in cui alla ricerca italiana viene conferita la più alta onorificenza per la Fisica. Ed è anche la terza volta che un fisico, di quella che ormai è universalmente nota come “la scuola Romana”, viene insignito di questo prestigioso riconoscimento. Quello assegnato a Parisi, allievo di Nicola Cabibbo che il ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 ottobre 2021) “It’s”. “Congratulazioni!”. Gli studenti del Dipartimento di Fisicafesteggiano ilassegnato al professore emerito. Lo striscione - che riecheggia l’esultanza italiana agli Europei di calcio e alle Olimpiadi di Tokyo - è stato affisso dagli studenti all’esterno del Dipartimento. Con il Premioper la Fisica di oggi aè la sesta volta in cui alla ricerca italiana viene conferita la più alta onorificenza per la Fisica. Ed è anche la terza volta che un fisico, di quella che ormai è universalmente nota come “la scuola Romana”, viene insignito di questo prestigioso riconoscimento. Quello assegnato a, allievo di Nicola Cabibbo che il ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Nobel per la Fisica all'italiano Giorgio Parisi #ANSA - RobertoBurioni : Abbiamo vinto gli europei e via dicendo ma questo sorpassa tutto: un italiano, Giorgio Parisi, ha vinto pure il pre… - RobertoBurioni : Preciso per i più distratti che il premio Nobel è stato conferito a Giorgio Parisi, fisico. Non a Heather Parisi, virologa. - artza1967 : RT @RobertoBurioni: Preciso per i più distratti che il premio Nobel è stato conferito a Giorgio Parisi, fisico. Non a Heather Parisi, virol… - Antonella_1958 : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra:Congratulazioni a Giorgio Parisi per il conferimento del premio #Nobel per la Fisica.Un importante riconosc… -