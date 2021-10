Maltempo nel savonese | Vanni Oddera salva una donna intrappolata in auto

(Di martedì 5 ottobre 2021) A Pontinvrea (SV) un acquazzone ha fatto esondare il torrente Erro, mettendo in ginocchio il paese. In questo video si può vedere il campione di freestyle motocross e inventore della mototerapia...

Il Fatto Quotidiano

A Pontinvrea (SV) un acquazzone ha fatto esondare il torrente Erro, mettendo in ginocchio il paese. In questo video si può vedere il campione di freestyle motocross e inventore della mototerapia Vanni ...centro cittadino tutte le attività commerciali e bar che avevano gazebo e sedie all'aperto hanno subìto gravi ...Dalla serata, a partire dalle zone montane, sono previste precipitazioni via via più diffuse in estensione alla pianura, fino alla prima parte di domani, mercoledì 6 ottobre. Il bollettino del Centro ...Intorno al vortice ruoterà una perturbazione che innescherà un peggioramento nel corso di mercoledì sulla nostra regione, con piogge e rovesci. Il contesto sarà decisamente più fresco e le temperature ...