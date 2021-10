“Firma in arrivo”: Juve, il ‘colpo’ è ormai a un passo (Di martedì 5 ottobre 2021) La Juve adesso può sorridere: la Firma per il rinnovo di contratto di Paulo Dybala sembra finalmente essere a un passo. La notizia che la Juventus, e con lei tutti i tifosi bianconeri, stava aspettando è (finalmente) arrivata: sembrerebbe tutto fatto per la Firma sul rinnovo di contratto pensato per Paulo Dybala. Il suo agente, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 5 ottobre 2021) Laadesso può sorridere: laper il rinnovo di contratto di Paulo Dybala sembra finalmente essere a un. La notizia che lantus, e con lei tutti i tifosi bianconeri, stava aspettando è (finalmente) arrivata: sembrerebbe tutto fatto per lasul rinnovo di contratto pensato per Paulo Dybala. Il suo agente, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

naga_neta_bot : RT @DiMarzio: #Watford, manca solo l'ufficialità per l'arrivo di #Ranieri in panchina: già oggi il primo allenamento - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Watford, manca solo l'ufficialità per l'arrivo di #Ranieri in panchina: già oggi il primo allenamento - Salvato95551627 : RT @DiMarzio: #Watford, manca solo l'ufficialità per l'arrivo di #Ranieri in panchina: già oggi il primo allenamento - DiMarzio : #Watford, manca solo l'ufficialità per l'arrivo di #Ranieri in panchina: già oggi il primo allenamento - sportli26181512 : Villarreal, in arrivo la firma di Aurier: Nuova avventura per Serge Aurier: l'ex terzino di PSG e...… -