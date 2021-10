Letta | abbiamo battuto le destre E candida il Pd ad essere il polo della conservazione e dello status quo

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Il Pd si proclama vincitore delle amministrative. “Siamo il primo partito ovunque”, affermano. E esultano per il fatto che lo schema tripolare che fino a ieri aveva caratterizzato il quadro politico è venuto meno. “Ora siamo noi contro le”, sintetizza Enrico. E rimarca che il Pd sta vincendo anche nelle suppletive di Roma: un dato che si aggiunge alla sua personale affermazione nel collegio di Siena. Il M5S, fortemente ridimensionato dal voto nelle città, non rappresenta più quel terzoche alle ultime elezioni politiche aveva rivoluzionato il quadro e sarà interessante ora vedere, analizzando i flussi, dove sono andati a finire tutti quei voti. Probabilmente in larga parte risucchiati nel gorgo dell’astensionismo. Il Pd canta vittoria, invece, e afferma col suo segretario – uscito rafforzato dalla prima prova delle ...

"Si vince allargando la coalizione, andando oltre il Pd.dimostrato che la destra è battibile". Così il leader del Pd Enrico. "La destra ha sbagliato campagna elettorale. Vinceva quando aveva un federatore, Berlusconi. Senza Berlusconi non ...Il discorso del segretario Pd con i dati ancora non definitivi ma positivi riguardo all'elezione al seggio di Siena. 'vinto perchéprivilegiato l'unità, il centrodestra non riesce senza Berlusconi ...Roma, 4 ott. (Adnkronos) - Grande vittoria di Enrico Letta nel collegio e grandi vittorie nelle città. Il Pd è forte, ovunque, e saprà affermarsi anche nei ballottaggi, dove abbiamo candidati che ...“Questa grande vittoria del Pd e del centrosinistra rafforza l’ Italia e il governo: siamo tornati in sintonia con il Paese”. Così il leader ...