Uomini e donne, Tara chiude con Cristian: “Che delusione” (Di venerdì 1 ottobre 2021) È davvero finita tra Tara Gabrieletto e Cristian Gallella.Gli ex protagonisti di Uomini e donne, dopo una lunga storia d’amore che già vacillava da uno’, hanno messo un punto fermo al loro rapporto e la parola fine al loro matrimonio. Lo ha rivelato la ex corteggiatrice ai suoi follower su Instagram. Tara e Cristian, ex protagonisti di Uomini e donne, tra le coppie più amate della trasmissione di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 1 ottobre 2021) È davvero finita traGabrieletto eGallella.Gli ex protagonisti di, dopo una lunga storia d’amore che già vacillava da uno’, hanno messo un punto fermo al loro rapporto e la parola fine al loro matrimonio. Lo ha rivelato la ex corteggiatrice ai suoi follower su Instagram., ex protagonisti di, tra le coppie più amate della trasmissione di Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

ladyonorato : Prima o poi tutto questo finirà. Ma non potremo mai dimenticare quanti uomini e donne abbiamo perso a causa di poli… - _Nico_Piro_ : Non dimentichiamo che da 12 giorni le bambine e le ragazze afghane non possono andare a scuola e da oggi sono in at… - Viminale : #29settembre, auguri alle donne e agli uomini della @PoliziadiStato per la ricorrenza del patrono… - mcuheartx : @gxallavichx si, e sfatiamo questo taboo per le donne perché è ridicolo, è una cosa sana e naturale di cui gli uomi… - patriciathomas : RT @Antonio79B: 'Fai della tua vita un'avventura, sorprendi gli uomini e le donne intorno a te, con umiltà, gentilezza, semplicità'. Oggi… -