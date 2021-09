Sampdoria, Ferrero assiste all'allenamento. Verre ancora out (Di mercoledì 29 settembre 2021) GENOVA - Sampdoria al lavoro nella mattinata di mercoledì, con il presidente Massimo Ferrero ad assistere alla seduta di lavoro al "Mugnaini". Il tecnico Roberdo D'Aversa ha fatto lavorare i suoi ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 29 settembre 2021) GENOVA -al lavoro nella mattinata di mercoledì, con il presidente Massimoadre alla seduta di lavoro al "Mugnaini". Il tecnico Roberdo D'Aversa ha fatto lavorare i suoi ...

Advertising

SampNews24 : #Sampdoria al lavoro per l’#Udinese: tre blucerchiati a parte. #Ferrero in visita - TMWSampdoria : Concordato Eleven Srl di Ferrero e situazione Sampdoria: il punto - infoitsport : Concordato di Eleven srl di Ferrero in dubbio, ma la Sampdoria non rischia il fallimento - infoitsport : Sampdoria, concordati Ferrero: sospesa l'adunata dei creditori, la situazione - infoitsport : Sampdoria, clamoroso retroscena: Preziosi fa un'offerta a Ferrero per gli immobili -