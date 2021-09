Genoa, il gol di Destro con la bottiglina in mano diventa uno spot per il riciclo della plastica (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il gol di Destro al Verona con la bottiglina dell’acqua in una mano diventa uno spot per il riciclo della plastica. L’idea è dell’Amiu Genova, società che gestisce la raccolta dei rifiuti nel capoluogo ligure, che, su Twitter, ha pubblicato una foto dell’attaccante del Genoa invitando i cittadini a portare con sé i rifiuti quando non è possibile smaltirli nell’immediato. “Spesso portare i propri rifiuti con sé risulta essere la scelta migliore. Aiutaci a tutelare l’ambiente e migliorare pulizia e decoro della nostra città. Costruiamo insieme il futuro e una migliore qualità della vita. P.S: la bottiglietta va nella plastica!”. Spesso portare i propri rifiuti con sé risulta essere la ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il gol dial Verona con ladell’acqua in unaunoper il. L’idea è dell’Amiu Genova, società che gestisce la raccolta dei rifiuti nel capoluogo ligure, che, su Twitter, ha pubblicato una foto dell’attaccante delinvitando i cittadini a portare con sé i rifiuti quando non è possibile smaltirli nell’immediato. “Spesso portare i propri rifiuti con sé risulta essere la scelta migliore. Aiutaci a tutelare l’ambiente e migliorare pulizia e decoronostra città. Costruiamo insieme il futuro e una migliore qualitàvita. P.S: la bottiglietta va nella!”. Spesso portare i propri rifiuti con sé risulta essere la ...

