DBA Group | perdita di 2 | 1 milioni di euro nel 1° semestre 2021

(Teleborsa) – Il CdA di DBA Group – società quotata su AIM Italia e specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture – ha approvato i risultati finanziari al 30 giugno 2021. Il valore della produzione è stato pari a 31,7 milioni di euro, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2020 (29,8 milioni di euro). L'EBITDA Adjusted è stato di 0,38 milioni di euro. Il risultato netto semestrale è stato pari a -2,1 milioni di euro, in linea con il risultato del primo semestre 2020 pari ad -2,1 milioni di euro. La posizione finanziaria netta è migliorata lievemente di 0,2 milioni di ...

