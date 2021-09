Come modificare gli ordini su Metatrader (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il crescente interesse per le criptovalute ha portato a un notevole aumento del numero di persone che desiderano investire in bitcoin e altre valute digitali. A differenza delle valute fiat, che sono regolamentate dai rispettivi governi o banche centrali, le criptovalute sono totalmente decentralizzate e in gran parte non regolamentate. Utilizzano la tecnologia blockchain, per tenere traccia delle transazioni, e tendono a essere caratterizzate da un’estrema volatilità. Sono considerate un investimento ad alto rischio, ma la volatilità porta con sé anche delle opportunità. Qualsiasi ordine può essere sempre modificato: nel caso in cui sia già stato aperto potrai cambiare lo stop loss e il take profit, mentre se l’ ordine è ancora pendente potrai modificare slippage, quota d’ entrata, take profit, stop loss e scadenza. Vediamo Come effettuare una ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il crescente interesse per le criptovalute ha portato a un notevole aumento del numero di persone che desiderano investire in bitcoin e altre valute digitali. A differenza delle valute fiat, che sono regolamentate dai rispettivi governi o banche centrali, le criptovalute sono totalmente decentralizzate e in gran parte non regolamentate. Utilizzano la tecnologia blockchain, per tenere traccia delle transazioni, e tendono a essere caratterizzate da un’estrema volatilità. Sono considerate un investimento ad alto rischio, ma la volatilità porta con sé anche delle opportunità. Qualsiasi ordine può essere sempre modificato: nel caso in cui sia già stato aperto potrai cambiare lo stop loss e il take profit, mentre se l’ ordine è ancora pendente potraislippage, quota d’ entrata, take profit, stop loss e scadenza. Vediamoeffettuare una ...

