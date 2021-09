Will Smith il matrimonio non deve essere una prigione ho sempre sognato un harem (Di martedì 28 settembre 2021) L’attore Will Smith parla della sua relazione non convenzionale con la moglie Jada Pinkett. No alla monogamia: “Il matrimonio non deve trasformarsi in una prigione”. Will Smith racconta la sua relazione non convenzionale con la moglie Jada Pinkett in una lunga intervista rilasciata al magazine “GQ”. L’attore svela di come la fiducia reciproca sia la Leggi su people24.myblog (Di martedì 28 settembre 2021) L’attoreparla della sua relazione non convenzionale con la moglie Jada Pinkett. No alla monogamia: “Ilnontrasformarsi in una”.racconta la sua relazione non convenzionale con la moglie Jada Pinkett in una lunga intervista rilasciata al magazine “GQ”. L’attore svela di come la fiducia reciproca sia la

Advertising

HIGHSCHOOLGDR : RT @micahdelacrvz: *si alza e balla alla will smith vestito da donna, distraendo così due rapinatori che ridendo del ragazzo lasciano le ar… - micahdelacrvz : *si alza e balla alla will smith vestito da donna, distraendo così due rapinatori che ridendo del ragazzo lasciano… - GianlucaOdinson : Will Smith torna a parlare di quando ha rifiutato Django Unchained - MICIO7BEAR : RT @comingsoonit: Impegnato a interpretare Emancipation di Antoine Fuqua, #WillSmith spiega perché finora non ha fatto film sulla schiavitù… - CinemApp_Cinema : .@DisneyPlusIT ha diffuso il primo trailer della serie originale in sei episodi #BenvenutosullaTerra, in streaming… -