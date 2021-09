Uniqlo e Jeff Koons, una collaborazione che mette il buonumore (Di martedì 28 settembre 2021) Uniqlo ci ha preso gusto con le collaborazioni ad alto tasso di arte. Dopo Roy Lichtenstein, Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol e Keith Haring ora è il turno delle opere di Jeff Koons (peraltro in mostra dal prossimo 2 ottobre a Palazzo Strozzi di Firenze) di diventare protagoniste di una speciale release di UT, la linea di edizioni limitate e colab del colosso nipponico, pensate per offrire capi essenziali ma di design, che esaltino al massimo le personalità di chi le indossa. Sono proprio le inconfondibili sculture di questo vulcanico creativo americano, originario della Pennsylvania e diventato un'icona esso stesso, a essere stampigliate su felpe e T-shirt come se fossero tele estemporanee. Rabbit, Baloon dog, Play-doh, Gazing ball e Seated Ballerina sono alcune delle produzioni più famose di questo maestro che ha saputo trasformare ... Leggi su gqitalia (Di martedì 28 settembre 2021)ci ha preso gusto con le collaborazioni ad alto tasso di arte. Dopo Roy Lichtenstein, Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol e Keith Haring ora è il turno delle opere di(peraltro in mostra dal prossimo 2 ottobre a Palazzo Strozzi di Firenze) di diventare protagoniste di una speciale release di UT, la linea di edizioni limitate e colab del colosso nipponico, pensate per offrire capi essenziali ma di design, che esaltino al massimo le personalità di chi le indossa. Sono proprio le inconfondibili sculture di questo vulcanico creativo americano, originario della Pennsylvania e diventato un'icona esso stesso, a essere stampigliate su felpe e T-shirt come se fossero tele estemporanee. Rabbit, Baloon dog, Play-doh, Gazing ball e Seated Ballerina sono alcune delle produzioni più famose di questo maestro che ha saputo trasformare ...

Uniqlo e Jeff Koons, la collaborazione che mette il buonumore
Il colosso nipponico ritorna a braccetto con il mondo dell'arte e disegna insieme al creativo statunitense una mini linea di felpe e T-shirt grafiche che invita alla connessione e all'emancipazione ...

Il colosso nipponico ritorna a braccetto con il mondo dell'arte e disegna insieme al creativo statunitense una mini linea di felpe e T-shirt grafiche che invita alla connessione e all'emancipazione ...