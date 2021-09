“Prega per i poveri, poi…”. Bufera su Meghan Markle, il passo falso (davanti a tutti) non poteva passare inosservato (Di martedì 28 settembre 2021) Si torna a parlare del principe Harry e della moglie Meghan Markle. E, tanto per cambiare, il tono è tutt’altro che piacevole. Dopo due anni i coniugi sono tornati a farsi vedere in pubblico, mano nella mano a New York. L’occasione è stata data da un evento nel weekend, il Global Citizen Live, in programma a Central Park. Ma in realtà ne hanno approfittato per visitare insieme altri luoghi della città e incontrate il sindaco Bill De Blasio e il governatore dello stato. Giusto pochi giorni fa i due sono finiti sulla copertina del Times, in rappresentanza dei cento personaggi più influenti dell’anno. Una scelta duramente criticata a causa dell’allontanamento dalla famiglia reale e per le polemiche legate alle rivelazioni scottanti su Buckingham Palace da parte di Harry. Entrambi in nero, Harry e Meghan Markle hanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 settembre 2021) Si torna a parlare del principe Harry e della moglie. E, tanto per cambiare, il tono è tutt’altro che piacevole. Dopo due anni i coniugi sono tornati a farsi vedere in pubblico, mano nella mano a New York. L’occasione è stata data da un evento nel weekend, il Global Citizen Live, in programma a Central Park. Ma in realtà ne hanno approfittato per visitare insieme altri luoghi della città e incontrate il sindaco Bill De Blasio e il governatore dello stato. Giusto pochi giorni fa i due sono finiti sulla copertina del Times, in rappresentanza dei cento personaggi più influenti dell’anno. Una scelta duramente criticata a causa dell’allontanamento dalla famiglia reale e per le polemiche legate alle rivelazioni scottanti su Buckingham Palace da parte di Harry. Entrambi in nero, Harry ehanno ...

Advertising

sonojisung : @sonotaemin Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frut… - pino616gmailco1 : S. Giuseppe, padre putativo di Gesù' e vero sposo di Maria Vergine, prega per noi e per gli agonizzanti di questo giorno e di questa notte - SorbaroMarco : Prega il tuo dio Poseidone e verrai mangiata per prima. - MRambo29 : @Pe_1801 @AlexGiudetti Allora prega pure per mia figlia che oggi si è fatta iniettare la 2a dose pur avendola da tempo messa in guardia - StoryfulViral : @FerdinandoC Ciao, sono un giornalista della Storyful News Agency. Hai filmato questo? In tal caso, vorrei discuter… -