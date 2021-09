Dal Cts via libera al 75% di capienza per gli stadi (Di martedì 28 settembre 2021) Arriva il via libera per l’aumento della capienza negli stadi. Il Cts ritiene “si possa procedere con graduali riaperture degli accessi di persone munite di green pass agli eventi sportivi”: l’aumento della capienza massima delle strutture all’aperto è al 75% e per quelle al chiuso al 50% in zona bianca. Così il Comitato nel parere L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 28 settembre 2021) Arriva il viaper l’aumento dellanegli. Il Cts ritiene “si possa procedere con graduali riaperture degli accessi di persone munite di green pass agli eventi sportivi”: l’aumento dellamassima delle strutture all’aperto è al 75% e per quelle al chiuso al 50% in zona bianca. Così il Comitato nel parere L'articolo

