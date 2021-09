Soleil Sorge confessa il suo segreto | ma qualcosa non torna

Leggi su biccy

(Di lunedì 27 settembre 2021) Questo Grande Fratello Vip ha un buon cast, iniziano anche a serpeggiare le prime antipatie, ma le vere dinamiche stentato a decollare. La sesta edizione verrà però ricordata come quella dei concorrenti che prima di varcare la porta rossa sono single e pochi giorni dopo – magicamente – dichiarano di essere fidanzati. La prima è stata Raffaella Fico (che sta con un ricchissimo imprenditore), il secondo è stato Andrea Casalino e ora è toccato a. La confessione di. “Non pensavo potesse succedere così. Io ho una cotta presa da poco per una persona. Sono entrata qui dentro dicendomi che tutto potrebbe essere. Non vorrei aspettative, ma qui dentro penso e cresce il sentimento, la mancanza. Ho una persona fuori, il mio cuore ce l’ha sicuro e spero anche dall’altra parte. Ho sempre voluto non ...