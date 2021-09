Ora, il ballerino brilla di luce propria (Di lunedì 27 settembre 2021) Stefano De Martino, vita e carriera di un ballerino sex symbol guarda le foto Impossibile negarlo. Quando, nella primavera del 2012, si è cominciato a parlare di un flirt tra Belen Rodriguez, 37 anni, e Stefano De Martino, 31, tutti si chiedevano solo una cosa: chi fosse quest’ultimo. Certo, era un volto (e un corpo) noto a chi seguiva il programma Amici di Maria De Filippi, ma per la maggior parte del pubblico televisivo era un illustre sconosciuto. Belen, la dea Belen, considerata probabilmente la più bella showgirl del panorama italiano – nonostante le sue radici argentine – aveva scelto come compagno ... Leggi su iodonna (Di lunedì 27 settembre 2021) Stefano De Martino, vita e carriera di unsex symbol guarda le foto Impossibile negarlo. Quando, nella primavera del 2012, si è cominciato a parlare di un flirt tra Belen Rodriguez, 37 anni, e Stefano De Martino, 31, tutti si chiedevano solo una cosa: chi fosse quest’ultimo. Certo, era un volto (e un corpo) noto a chi seguiva il programma Amici di Maria De Filippi, ma per la maggior parte del pubblico televisivo era un illustre sconosciuto. Belen, la dea Belen, considerata probabilmente la più bella showgirl del panorama italiano – nonostante le sue radici argentine – aveva scelto come compagno ...

