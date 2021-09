Inter, Inzaghi: «Squadra ha sempre reagito in situazioni di difficoltà» (Di lunedì 27 settembre 2021) “Avevo chiesto una Squadra in grado di reagire e che giocasse bene a calcio. In queste prime partite sono situazioni che si sono viste. Ora dobbiamo trovare un po’ di equilibrio, attacchiamo con tanti uomini, sviluppiamo tanto calcio. A volte sbagliando delle giocate rischiose o con errori si può incappare in transizioni negative pericolose”. Così Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, alla vigilia della sfida di Champions League in casa dello Shakhtar Donetsk. Il tecnico è tornato sulle sfide di campionato contro Verona, Fiorentina e Atalanta: “In queste tre situazioni abbiamo avuto qualche difficoltà. Ma la Squadra ha sempre reagito, rimanendo sempre lucida e riprendendosi anche da situazioni di ... Leggi su footdata (Di lunedì 27 settembre 2021) “Avevo chiesto unain grado di reagire e che giocasse bene a calcio. In queste prime partite sonoche si sono viste. Ora dobbiamo trovare un po’ di equilibrio, attacchiamo con tanti uomini, sviluppiamo tanto calcio. A volte sbagliando delle giocate rischiose o con errori si può incappare in transizioni negative pericolose”. Così Simone, allenatore dell’, alla vigilia della sfida di Champions League in casa dello Shakhtar Donetsk. Il tecnico è tornato sulle sfide di campionato contro Verona, Fiorentina e Atalanta: “In queste treabbiamo avuto qualche. Ma laha, rimanendolucida e riprendendosi anche dadi ...

Advertising

Inter : Vigilia di #ShakhtarInter: le parole di mister Inzaghi e @Stefandevrij in conferenza stampa - Inter : ??? | MISTER Le parole del tecnico nerazzurro dopo #InterAtalanta: 'I ragazzi hanno dato tutto, avremmo meritato di… - Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? nerazzurri scelti da Simone Inzaghi per #InterBologna! ?? Powered by @EASPORTSFIFA - mongiaka_96 : @AndreaZani7 Conte ci ha messo un anno e mezzo a capire come giocare ?? (Inter-Juve 2-0 la gara della svolta) Poi ov… - cmercatoweb : ????#ShakhtarDonetskInter, #Inzaghi: “Non è ancora decisiva. Vorrei vedere più equilibrio”???? -