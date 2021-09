Napoli - Cagliari 1 - 0 live | partenopei subito in vantaggio con Osimhen

(Di domenica 26 settembre 2021) Ilaccoglie ildell'ex Walter Mazzarri per l'ultima partita di questa domenica di Serie A. I padroni di casa andranno alla ricerca della sesta vittoria consecutiva per proseguire il ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Cagliari

- Il numero dieci, a, non ha che un padrone. Eppure, a pochi minuti dall'inizio del match fra, il tabellone dello Stadio Maradona ha assegnato erroneamente il numero del Pibe de Oro a Lorenzo Insigne . Un errore che di certo non è passato inosservato, con lo stadio che ha ...Seconda contro penultima:, Luciano Spalletti e Walter Mazzarri , animeranno il posticipo di Serie A della sesta giornata e i partenopei avranno la possibilità di ritornare in testa alla classifica e centrare ...Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). ? Napoli-Cagliari Live Streami ...Prima dell'inizio di Napoli-Cagliari è andato in scena un curioso episodio allo stadio Maradona: il protagonista è Lorenzo Insigne.