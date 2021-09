William Shatner: l'attore 90enne di Star Trek andrà nello spazio con Jeff Bezos (Di sabato 25 settembre 2021) William Shatner, il 90enne attore di Star Trek, andrà nello spazio con Jeff Bezos, diventando la persona più anziana ad aver affrontato questa esperienza. William Shatner, attore noto soprattutto per aver interpretato il capitano James T. Kirk in Star Trek, sta pianificando di andare nello spazio insieme a Jeff Bezos, fondatore di Amazon. La partenza della missione civile è prevista per il mese di ottobre. Secondo quanto riportato in queste ore, Jeff Bezos potrà godersi la compagnia di William ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 settembre 2021), ildicon, diventando la persona più anziana ad aver affrontato questa esperienza.noto soprattutto per aver interpretato il capitano James T. Kirk in, sta pianificando di andareinsieme a, fondatore di Amazon. La partenza della missione civile è prevista per il mese di ottobre. Secondo quanto riportato in queste ore,potrà godersi la compagnia di...

