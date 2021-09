The Witcher Stagione 2: ecco i trailer mostrati a Tudum, evento Netflix – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 25 settembre 2021) The Witcher Stagione 2 si è mostrato con una serie di trailer che ci mostrano Geralt, Ciri e Nivellen. ecco le novità sulla serie Netflix.. Netflix ha pubblicato nuovi trailer dedicati alla Stagione 2 di The Witcher. Il primo, che potete vedere qui sopra, è dedicato all’intera Stagione. Sotto potete invece trovare uno che ci mostra una scena dedicata a Geralt e Ciri, i protagonisti principali. Poco sotto, invece, potete vedere un terzo filmato, dedicato a Nivellen, personaggio creato per uno dei racconti prequel dei romanzi. Nel secondo filmato vediamo Geralt e Ciri che, nel cuore della notte, vengono minacciati … Notizie giochiRead More L'articolo The Witcher Stagione 2: ... Leggi su helpmetech (Di sabato 25 settembre 2021) The2 si è mostrato con una serie diche ci mostrano Geralt, Ciri e Nivellen.le novità sulla serie..ha pubblicato nuovidedicati alla2 di The. Il primo, che potete vedere qui sopra, è dedicato all’intera. Sotto potete invece trovare uno che ci mostra una scena dedicata a Geralt e Ciri, i protagonisti principali. Poco sotto, invece, potete vedere un terzo filmato, dedicato a Nivellen, personaggio creato per uno dei racconti prequel dei romanzi. Nel secondo filmato vediamo Geralt e Ciri che, nel cuore della notte, vengono minacciati … Notizie giochiRead More L'articolo The2: ...

