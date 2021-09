Sgominata gang di rapinatori violenti | incastrati da una maglietta con la scritta ' Narcos'

(Di sabato 25 settembre 2021) I carabinieri della compagnia di Gravina di Catania hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale etneo nei ...

I carabinieri della compagnia di Gravina di Catania hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale etneo nei confronti di una gang di rapinatori violenti a Catania. I Carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato tre pregiudicati catanesi, due fratelli di 20 e 26 anni e il terzo di 20 anni per rapina aggravata.