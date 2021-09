Problematiche dell’anziano | l’esperta | “Quando rivolgersi al geriatra”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 23 settembre 2021) Ad Habilita Zingonia è presente una nuova, la dottoressa Eleonora Locatelli. Abbiamo colto l’occasione per parlare con lei in merito a quali siano i soggetti che solitamente si rivolgono al. “La Geriatria e Gerontologia – spiega la dottoressa Locatelli – è una branca della Medicina Interna, nata negli ultimi anni e ancora poco conosciuta, specifica inizialmente per le persone over 65, ma poiché con il passare del tempo la qualità e l’aspettativa di vita si sono alzate, non si parla più di persone anziane con almeno 65 anni, ma dai 75 anni in poi. Ilè quindi un medico che si interessa delle: a differenza di medici specialisti che saranno più centrati su singoli apparati, ileffettua una valutazione multidimensionale e ...