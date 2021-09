Positano | operato al cuore a Salerno | é fuori pericolo

(Di giovedì 23 settembre 2021), Costiera Amalfitana. Operazione salvavita all'Ospedale Ruggi dial nostro concittadino di Liparlati, soccorso dal 118 e trasportato in aeroambulanza alla Torre Cardiologica Ruggi di. Impiantato un by-pass ora è. Gli auguriamo rapidità e guarigione Da sottolineare il buon intervento del personale del 118 e la necessità dell'intervento dell'elicottero in questi casi. Occorre però rivedere il sistema di emergenza ae anche di quello ordinario, serve un presidio medico continuativo, almeno una guardia medica, considerandouna zona disagiata, come di fatto è, serve anche a limitare la continui trasferimenti con mezzi propri nei sopedali di Castiglione di Ravello, e molto più spesso dell'Ospedale di Sorrento, anche ...

Ricordiamo come il 118 abbia spessosenza medico, in questo caso il turista, che senza il medico, ha poteva anche perdere la vita.Bisogna comunque rivedere il sistema dell'emergenza ae anche dell'ordinario, occorre un presidio medico continuo, una guardia medica almeno, considerandouna zona disagiata , come ...